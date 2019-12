Onderzoek op locatie explosie grillroom Coevorden klaar

Forensische rechercheurs zijn klaar met het onderzoek naar de explosie in de grillroom in Coevorden. De conclusies van het onderzoek komen later deze week, zegt een woordvoerder van de politie.

Zaterdagmiddag stortte de grillroom in. Daarbij raakte een 5-jarige jongen zwaargewond. Hij werd na vijf uur onder het puin vandaan gehaald en verbleef tot gisteravond op de intensive care. Zijn vader, eigenaar van de zaak, raakte ook gewond. Hij werd gisteren ontslagen uit het ziekenhuis.

Vanochtend is de recherche begonnen met het brandonderzoek. Verschillende specialisten zijn samen naar de locatie geweest. Omdat er sprake was van een explosie, waren er mensen aanwezig die gespecialiseerd zijn in gasleidingen.

Ook zijn er speurhonden ingezet, die kunnen ruiken of er brandversnellende middelen zoals benzine zijn gebruikt. Inzet van speurhonden bij brandonderzoek is vrij standaard, zegt de woordvoerder.