Helm op en snorfiets op de weg: strenger Amsterdams beleid is succes

Het strengere snorfietsbeleid in Amsterdam heeft resultaat. Helm op en snorfiets op de rijbaan moesten de hoofdstad sinds april dit jaar verkeersveiliger maken en uit een eerste evaluatie die is aangeboden aan de gemeenteraad blijkt dat dat het geval is.

Het aantal ongelukken met snorfietsen is flink gedaald. Voorheen gebeurden er tussen april en oktober zo'n 100 ongelukken met letsel waarbij een snorfiets betrokken was. Dit jaar waren dat er nog maar 30.

Ook blijkt uit metingen dat er minder conflicten zijn tussen snorfietsen en andere weggebruikers, vooral fietsers. Het gaat dan om bijna-aanrijdingen of woordenwisselingen en ruzies.

Van de snorfietsers binnen de ring A10 rijdt nu 80 procent op de rijbaan en 85 procent draagt een helm. Van april tot en met oktober zijn er 4270 boetes uitgedeeld aan snorfietsers die dat niet deden.

Minder snorfietsen

Wel is het aantal geregistreerde snorfietsen in Amsterdam flink gedaald: van 37.000 naar 26.000. Ook het aantal verplaatsingen met een snorfiets is afgenomen, met ongeveer de helft. Een deel van de gebruikers is overgestapt op de bromfiets, want het aantal verplaatsingen met de bromfiets steeg met 16 procent. Waarschijnlijk komt dat doordat een brommer op de rijbaan harder mag dan een snorfiets: 45 in plaats van 25 kilometer per uur.

Het strengere snorfietsbeleid in Amsterdam ging op 8 april dit jaar in. Tot 3 juni werden er alleen waarschuwingen uitgedeeld, daarna ook boetes van 95 euro per overtreding. Andere steden zoals Utrecht, Den Haag en Rotterdam kijken met interesse naar de stap.