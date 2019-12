Advies om binnen te blijven bij aanslag Utrecht 'terecht, maar kon duidelijker'

Verder heeft de gemeente er goed aan gedaan om de tramaanslag snel te duiden als een aanslag met mogelijk terroristisch motief. "Dit was gezien de omstandigheden een logische keuze en maakte het mogelijk om te handelen", schrijft het COT in de een evaluatie (.pdf).

Volgens het COT is het een veelvoorkomende reflex van de autoriteiten om te wachten met keuzes maken en pas naar buiten te treden als er meer duidelijkheid is. Daardoor gebeurt er een tijdje niets. "Hier was in Utrecht geen sprake van." Wel is volgens de onderzoekers gebleken hoe ingewikkeld die duiding is en wat de consequenties daarvan zijn.