Dreigingsniveau 5: de ene gemeente sloot de moskee, de andere deed niks

Het afkondigen van het hoogste dreigingsniveau na de aanslag in Utrecht had twee weken geleden grote impact. Niet alleen op de stad, maar ook op alle andere Utrechtse gemeenten. Moskeeën werden gesloten, boa's werden teruggeroepen en scholen gingen dicht. Was dat noodzakelijk? En wisten gemeenten voldoende wat ze moesten doen? Bijna twee weken na de aanslag is het evalueren begonnen.

Ruim anderhalf uur nadat Gökmen T. het vuur opent in een Utrechtse tram, kondigt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid voor de hele provincie dreigingsniveau 5 af. Dat is het hoogste niveau; niet eerder is dat ergens in Nederland van kracht geweest. Gökmen T. is dan nog voortvluchtig, de autoriteiten willen geen enkel risico nemen.

In Utrecht is het crisisteam onder leiding van burgemeester Van Zanen dan al geruime tijd bijeen. Van Zanen staat in nauw contact met de NCTV. Dat geldt niet voor de organisatie van de Veiligheidsregio Utrecht, die verantwoordelijk is voor de crisisbeheersing in de provincie. Het nieuws over het verhoogde dreigingsniveau krijgt de organisatie via Twitter.

Geen handboek

Met het afkondigen van dreigingsniveau 5 levert de NCTV niet een uitgebreid handboek met aanbevelingen. Het is vooral een mededeling. De NCTV adviseert burgers om dan de aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen, maar het is de taak van de autoriteiten om te bepalen wélke maatregelen verstandig zijn.