Piet Paulusma is de nieuwe weerman van Omroep Max

Piet Paulusma gaat aan de slag als weerman bij Omroep Max. Op 1 januari is Piets Weer voor het eerst te zien bij de omroep voor vijftigplussers.

De weerman is erg blij met zijn nieuwe baan. "Ik ben echt op mijn plek", zegt hij tegen Omrop Fryslân. Zijn weersvoorspellingen komen onder meer in het tv-programma Tijd voor Max en verschillende radioprogramma's.

Paulusma zat langere tijd in onzekerheid nadat werkgever SBS6 hem in februari had meegedeeld zijn contract na 23 jaar niet te verlengen. Toen al toonde omroepbaas Jan Slagter interesse in de Friese weerman. "Tot de zomer is er wel eens gesproken, en in de zomer zelf kwam ik Jan tegen bij het skûtsjesilen. Toen hebben we gezegd: wij moeten eruit komen", zegt Paulusma.

Weinig veranderingen

Het weerbulletin wordt op enkele punten een beetje aangepast, maar blijft volgens Paulusma grotendeels hetzelfde. "Het wordt wel twee minuten in plaats van drie." Ook wordt het op een ander tijdstip uitgezonden. "We komen in het programma Tijd voor Max en dus zijn de opnames meestal bij daglicht. Dan ben ik 's avonds weer wat vaker thuis."

Op 30 december is Paulusma's 'oant moarn' voor het laatst te horen bij SBS6. Hij houdt geen naar gevoel over aan zijn gedwongen vertrek. "Bij SBS heb ik een fantastische tijd gehad en zij hebben mij de kans gegeven om te worden wie ik ben. Dat moet je ook meenemen."

Bekijk hier een aflevering van Piets Weerbericht uit 1996: