SBS6 neemt na 23 jaar afscheid van weerman Piet Paulusma

Weerman Piet Paulusma stopt bij SBS6. Het contract van de weerman wordt na 23 jaar niet verlengd. Daarmee valt eind dit jaar het doek voor Piets Weerbericht, dat sinds 1996 iedere dag te zien is bij de commerciële zender.

"Het is een strategische keuze van de leiding van SBS6", zegt Paulusma tegen Omrop Fryslân. "Die heeft gezegd: 'We gaan een andere kant op met het weer en daar hebben we Piet niet bij nodig'. Jammer."

Het contract van Paulusma eindigt op 31 december. Tot die tijd is hij nog dagelijks te zien. "Dat is mijn professionaliteit: ik ga niet schoppen of slaan."