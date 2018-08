Piet Paulusma: 'Acute blokkade in mijn darm'

Piet Paulusma is in de nacht van dinsdag op woensdag in het ziekenhuis opgenomen omdat er sprake was van een 'acute blokkade' van zijn darm. Dat laat de weerman van Omrop Fryslân en SBS6 vandaag weten in een verklaring.

Paulusma knapt goed op, maar moet nog wel in het ziekenhuis blijven. Op televisie wordt Paulusma ook de komende dagen vervangen door zijn dochter Martsje. Op de radio neemt Jan Jonkman de honneurs waar.

Workaholic

De weerman, die bekendstaat als workaholic, was voor het eerst in lange tijd een paar dagen op vakantie toen hij naar het ziekenhuis moest. "Ik ben nu herstellende van mijn operatie. Onderzoeken moeten uitwijzen wat de oorzaak is van deze blokkade", schrijft hij.

Omrop Fryslân zegt overstelpt te worden met brieven en kaarten met beterschapswensen voor de zieke weerman. Ze worden allemaal afgeleverd in het ziekenhuis.