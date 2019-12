'Water is olie van de toekomst', dus deze stuwdam leidt tot burenruzie

Daarnaast heeft een dam een enorm effect op overstromingen in de regio, dat voor vruchtbare grond zorgt. De effect weten we vrij nauwkeurig dankzij de Aswandam in Egypte. "Het doodt flora en fauna, waardoor er geen nijlpaarden en nauwelijks krokodillen meer voorkomen in Egypte. In plaats van slib uit de Nijl wordt het land vruchtbaar gemaakt met kunstmest." Al met al 'een ecologische ramp', volgens Samuel.

'Water is olie van de toekomst'

De politicoloog verwacht weinig van het overleg in Washington. "Egypte en Sudan zullen veel herrie gaan maken." Ook Van der Zaag heeft er een hard hoofd in. "Het is vooral een prestigekwestie. Het is voor Egypte moeilijk naar huis te gaan met een akkoord."

De grootste kwestie draait om het tempo waarmee het reservoir van de waterkrachtcentrale gevuld zal worden. Samuel denkt dat Ethiopië haar buren iets moet bieden, zoals een 'mooi prijsje' voor de elektriciteit die opgewerkt zal worden.

"Maar dat is een pleister op de wond voor de korte termijn. Ik verwacht de komende decennia een oorlog om het water. Het is de olie van de toekomst", zegt hij. "Het is survival of the fittest op hoog niveau."

Hoogleraar Van der Zaag ziet toch één lichtpuntje in het conflict. "De ironie is dat de drie landen nog nooit zoveel met elkaar onderhandeld hebben als de afgelopen vijf jaar. Je zou kunnen zeggen dat de kwestie - ondanks alle retoriek - de samenwerking heeft versterkt."