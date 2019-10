VS wil bemiddelen bij dam-dispuut na oorlogstaal Ethiopië

De Verenigde Staten willen bemiddelen in het conflict tussen Ethiopië en Egypte over de bouw van een dam met een waterkrachtcentrale in de Nijl. De Ethiopische premier Abiy Ahmed, die onlangs nog de Nobelprijs voor de Vrede kreeg toegekend, is niet van plan om te stoppen met de bouw van de centrale en liet dat duidelijk weten.

Er wordt al jaren gesteggeld tussen Ethiopië, Egypte en Sudan over het bouwproject. Egypte is bang dat de watertoevoer naar het land erdoor in de knel komt, maar voor Ethiopië is de energiecentrale van groot economisch belang.

Premier Abiy gooide olie op het vuur door te suggereren dat de dam hem zelfs een gewapend conflict waard is. "Als we oorlog gaan voeren, kunnen we miljoenen mensen op de been krijgen. Maar oorlog is niet de oplossing."

Geschrokken

De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken zegt geschrokken te zijn door die opmerking. Het land had al voorgesteld om een bemiddelaar te zoeken en heeft de toenadering van de VS meteen geaccepteerd. In het verleden wees Egypte een idee voor bemiddeling nog resoluut af.

Later deze week staat een gesprek gepland tussen Abiy en de Egyptische president Sisi op de Afrika-top die vandaag in Rusland begint.