'Tongzoen van zeemeermin' slechtste slogan van 2019

'Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin' is met afstand tot de slechtste slogan van 2019 gekozen. Hij is van een viszaak uit Arnhem. Hij liet onder meer 'Werken met zinhoud' van uitkeringsinstantie UWV, 'Geen geëikel recycle' van een transportbedrijf en 'Nogal fidus' van een makelaardij achter zich.

De winnaars van dit jaar vinden hun slogan helemaal niet slecht. "Ken je Ariël nog, de zeemeermin uit de tekenfilm The Little Mermaid van Disney? Kom op, die zou je toch zo ten huwelijk vragen?", zeggen Luuk en Wiebe de Haan van viswinkel De zilte zeemeermin uit Arnhem in het AD. Ze hebben de slogan trouwens niet zelf bedacht. Dat deed een visboer in Friesland waar ze in hun jeugd wel eens een harinkje aten.

Het is de achtste keer dat er een verkiezing voor de slechtste slogan is gehouden. Eerdere winnaars waren 'It's de Cock that makes the man' (een modezaak), 'Zit je haircut' (een kapperszaak) en 'Iedere paal gaat erin' (een heibedrijf).