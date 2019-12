mijnnatuurblijft: foto's van natuurschoon als protest tegen stikstofplannen

"De stikstofcrisis ontstond door een uitspraak van de Raad van State in mei over de instandhouding van Natura 2000-gebieden. De doelen werden niet gehaald door de stikstofdepositie in ons land. De oplossing die daarvoor uit de hoge hoed werd getrokken, was dat we de crisis moeten oplossen door minder natuur te krijgen in Nederland", zegt Stip verbaasd.

"Ik hoop dat door deze actie de natuur niet meer gezien wordt als iets waar we alleen last van hebben. Het brengt ons ook zo veel. Dat zie je als je de berichten lees: rust, ontspanning, inspiratie, noem maar op."