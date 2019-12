Boerenactie succesvol: 'De boer dat is de keerl' hoog in de Top 2000

De boerenactie om het nummer De boer dat is de keerl van Normaal uit 1982 hoog in de Top 2000 van NPO Radio 2 te krijgen, is een succes geworden. Het nummer komt binnen op plek 9 in de ranglijst, die eind deze maand op de publieke radiozender wordt uitgezonden.

Roller Coaster van Danny Vera komt nog hoger binnen in de lijst: op plek vier. Volgens de NPO is het daarmee ook de hoogste nieuwkomer ooit. Dat was tot nu toe Someone Like You van Adele op 6 in 2011.

Bohemian Rhapsody op één

Bohemian Rhapsody van Queen staat ook dit jaar op nummer één in de Top 2000 van NPO Radio 2, en dat is voor de zeventiende keer. Stairway to Heaven van Led Zeppelin staat op plaats vijf, Piano Man van Billy Joel net als vorig jaar op plek drie en Hotel California van Eagles is geëindigd op de tweede plek, dezelfde score als vorig jaar.

Het hoogste Nederlandstalige nummer is Avond van Boudewijn de Groot, op 6.

De Top 2000 begint op woensdag 25 december om 08.00 uur op NPO Radio 2. De volledige lijst wordt op vrijdag 20 december bekendgemaakt.