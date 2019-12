Het stemmen voor de Top 2000 is begonnen: slaagt de actie Ode aan de Boer?

De Top 2000 Stemweek is begonnen. Tot en met zaterdagmiddag kunnen liefhebbers van het jaarlijkse radio-evenement hun lijstje met favoriete nummers indienen. Waar het voor veel mensen traditie is om de lijst in te vullen (en te delen op sociale media), is het ook elk jaar een sport om een relatief onbekend nummer hoog de lijst in te krijgen.

Misdaadjournalist Peter R. de Vries roept dit jaar op om op het nummer Vlinder van Rowwen Hèze te stemmen, als eerbetoon aan de vermoorde Limburgse jongen Nicky Verstappen. Artiesten die dit jaar overleden zijn, kunnen ook op extra aandacht rekenen. Grote kans dus dat nummers van The Prodigy (zanger Keith Flint overleed in maart) hoger eindigen dan vorig jaar.

Boeren

Maar de actie die dit jaar waarschijnlijk de hoogste ogen gooit, is die van de agrarische sector. Boerenorganisatie Team Agro NL wil het nummer De boer dat is de keerl van Normaal uit 1982 op een mooie plek in de 'lijst der lijsten' krijgen.

Met de hashtag #odeaandeboer vraagt Team Agro NL op sociale media om positieve aandacht voor de sector, die zich niet altijd gesteund voelt door de politiek en de samenleving. Op het stemadvies van de boerenorganisatie staan ook andere 'agrarische nummers': Lekker op de trekker van Mannenkoor Karrespoor en 'Op t Platteland van Daniël Lohues.