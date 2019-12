Voor het laatst as overlevende bijgezet in Pearl Harbor-wrak

Voor het laatst wordt er vandaag een overleden bemanningslid bijgezet in het wrak van de USS Arizona, het schip dat 78 jaar geleden zonk bij de aanval op Pearl Harbor. Lauren Bruner ontsnapte in 1941 als een na laatste bemanningslid uit het brandende oorlogsschip.

De Amerikaanse marine biedt voormalige bemanningsleden sinds 1982 de mogelijkheid om hun as te laten bijzetten in de Arizona en de USS Utah, de twee wrakken die achterbleven in de marinehaven op Hawaï. Bruner is de laatste van de 44 opvarenden van de Arizona die daarvoor kozen. Drie andere overlevenden willen bij hun familie worden begraven.

Van de drie mannen die de ondergang van de Utah overleefden, wil zeker een nog worden bijgezet op zijn oude schip.

1177 doden in 9 minuten

Nabestaanden van Bruner geven vanavond zijn as aan marineduikers, die de urn in het wrak zullen plaatsen. Eerder op de dag is er een herdenking voor de verrassingsaanval waarna de VS Japan de oorlog verklaarde en direct bij de Tweede Wereldoorlog betrokken raakte.

Bij de Japanse aanval sneuvelden meer dan 2300 Amerikanen, van wie er 1177 aan boord van de Arizona om het leven kwamen. Het schip zonk in 9 minuten nadat munitie in het ruim door een voltreffer was geraakt.

Bekijk hier een terugblik op de aanval: