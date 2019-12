Indiërs zijn het compleet beu: 'Verkrachters moeten worden opgehangen'

Volgens de officiële statistieken waren er in 2017 zo'n 32.500 verkrachtingen geregistreerd bij de politie in India. Dat komt neer op zo'n 90 verkrachtingen per dag. Uit een infographic van persbureau Reuters blijkt dat ongeveer een kwart van alle zaken een veroordeling oplevert.

Opvallend genoeg is het aantal geregistreerde verkrachtingen in Nederland verhoudingsgewijs hoger dan in India. In 2018 waren in ons land 1900 verkrachtingen gemeld volgens het CBS. Dat is 0,1 verkrachtingen per duizend inwoners. In India is dat 0,02 per duizend inwoners, want er wonen ruim 1,3 miljard mensen.

Volgens de correspondent geven de officiële cijfers een onvolledig beeld, omdat er lang niet altijd aangifte wordt gedaan van verkrachting. "In India lijken groepsverkrachtingen bovendien relatief veel voor te komen en die gaan meestal gepaard met veel geweld."

'Meer veranderen'

Op 16 december staat een grote herdenking gepland van de verkrachtingszaak uit 2012. Zeven jaar na dat incident is er volgens veel Indiërs nog te weinig gedaan om het probleem aan te pakken.

"Je kunt niet enkel de wet aanpassen en het daarbij laten", zegt Jushya Kumar van vrouwenrechtenorganisatie Jagori. "We moeten veranderen hoe er vanuit de maatschappij naar dit soort dingen wordt gekeken."