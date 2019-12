Verkrachte Indiase in brand gestoken op weg naar rechtbank

In India is een 23-jarige vrouw in brand gestoken die in maart op straat was verkracht. Ze was op weg naar de rechtbank waar haar zaak zou worden behandeld. De vrouw heeft zware brandwonden en verkeert in levensgevaar.

Onder de vijf verdachten die zijn opgepakt, is de hoofdverdachte in de verkrachtingszaak die op borgtocht vrij was, zegt de politie.

Volgens Indiase media is de vrouw op weg naar een treinstation door een groep mannen aangevallen. Ze hebben haar vervolgens naar een veld gesleept waar ze met benzine is overgoten en in brand gestoken.

92 verkrachtingen per dag

De zaak speelt in Unnao, in het noorden van India. Onlangs werd in Hyderabad, in het zuiden van het land, een 27-jarige vrouw verkracht en in brand gestoken. Zij overleefde de aanval niet. Haar stoffelijke resten werden een week na haar verdwijning gevonden. De zaak leidde tot protesten in heel India.

Verkrachting en ander seksueel geweld tegen vrouwen is een structureel probleem in India. In december 2012 kwam het onderwerp hoog op de agenda te staan toen een vrouw in een bus in de hoofdstad New Delhi door een groep mannen werd verkracht en vermoord.

Sindsdien is er weinig ten goede veranderd. Volgens de laatste cijfers van de regering zijn in India in 2017 meer dan 34.000 vrouwen verkracht, meldt de BBC. Dat zijn 92 verkrachtingen per dag.

Honderden mensen protesteerden deze week tegen seksueel geweld tegen vrouwen: