700.000 Fransen de straat op: is de geest (opnieuw) uit de fles?

In Parijs en andere steden in Frankrijk zijn vandaag naar schatting 700.000 demonstranten de straat op gegaan. De landelijke actiedag was bedoeld als protest tegen de plannen van president Macron om het pensioenstelsel te hervormen, maar is uitgelopen op een uiting van algehele boosheid.

"Wat opvalt is de strijdlust van veel demonstranten", zegt correspondent Frank Renout in het radioprogramma Nieuws en Co. "Ze hebben genoeg van president Macron en vinden dat hij het sociale stelsel afbreekt."

Frank Renout ging vandaag met een groep demonstranten mee naar Parijs: