Macron organiseert nationaal debat vanwege 'gele hesjes', met worst en kaas

Debatteren voor jongeren

Een blik in de zaal bij Chartres waar afgelopen week werd gedebatteerd, laat zien dat ook het publiek niet heel divers is. Het overgrote deel van de deelnemers is (1) man en vooral (2) grijs. "De grote afwezigen bij de debatten zijn de jongeren", aldus politicoloog Pascal Perrineau in Le Figaro.

Maar dat hoeft niet te betekenen dat Franse jongeren niet geïnteresseerd zijn: misschien vinden ze alleen een avond met kerstomaatjes wat ouderwets. De 17-jarige scholier Audran Demierre startte daarom gewoon zijn eigen Groot Nationaal Debat. Alleen online en alleen voor jongeren, en met deels andere onderwerpen dan die van Macron.

"Het officiële debat gaat vooral over belastingen, maar daar hebben jongeren nog weinig mee te maken. Die praten liever over onderwijs of beroepskeuze", zei Demierre in een interview.