Kamerleden fel over Broekers in Marokko-zaak: 'dom' en 'amateuristisch'

Ook Kamerlid Van Dijk van de SP wil het erover hebben: "Broekers heeft wat uit te leggen, want waarschijnlijk was het vorige keer dus ook geen misverstand", zegt hij verwijzend naar een eerder afgeketst gesprek met Marokko. "Broekers moet zich niet langer laten piepelen door Marokko."

Eind november was ophef in de Kamer ontstaan omdat de Kamerleden uit de woorden van Broekers opmaakten dat ze niet welkom was in Marokko. Later in het debat zei Broekers dat dat niet zo was. FvD-Kamerlid Hiddema was toen degene die de bal aan het rollen bracht.

Broekers 'onmachtig' en 'amateuristisch'

"Ze zei toen dat ze alleen als toerist naar Marokko kon en dat ze de juiste mensen niet kon spreken", zegt Hiddema. "Maar het is nu duidelijk dat Broekers onmachtig is. Ze krijgt ín Nederland niet eens toegang tot de Marokkanen. Dat is een belediging en een vernedering."

Van Ojik van GroenLinks stelt dat Nederland de kwestie onhandig heeft aangepakt. "Eerst zeggen dat Marokko ons niet wil ontvangen, dat dan weer terugnemen en dan jezelf alsnog uitnodigen zonder duidelijk te maken wat je te bieden hebt. Een schoolvoorbeeld van amateuristische diplomatie."