Marokko annuleert afspraak met staatssecretaris, 'diplomatieke belediging'

Op het laatste moment heeft Marokko een afspraak afgezegd met staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. Er is geen reden genoemd voor het afzeggen. Haagse bronnen spreken van een diplomatieke belediging.

Volgens de bronnen zou Marokko hiermee protesteren tegen het feit dat Broekers het wil hebben over het terugkeerbeleid van uitgeprocedeerde Marokkaanse burgers die geen recht hebben op asiel of verblijf in Nederland.

Marokko zou de gespreksagenda willen verbreden en er ook onderwerpen op willen waar Marokko iets aan heeft, zoals bijvoorbeeld handelsbetrekkingen en werkgelegenheid.

Misverstand

De afspraak kwam vorige week tot stand na "een heel goed telefoongesprek" met de Marokkaanse ambassadeur. Het ontstane misverstand over de onderlinge verhoudingen is toen opgehelderd.

Eind november was namelijk ophef in de Kamer ontstaan omdat de Kamerleden uit de woorden van Broekers opmaakten dat ze niet welkom was in Marokko. Later in het debat zei Broekers dat dat niet zo was.

Jaren discussie

Premier Rutte en minister Kaag spraken een dag later van een misverstand. De Marokkaanse ambassade zei dat er nooit een verzoek van de staatssecretaris voor een gesprek was binnengekomen, dat kon dus ook niet zijn afgewezen.

Evengoed hebben Nederland en Marokko al jaren discussie over het terugnemen door Marokko van Marokkaanse staatsburgers die geen recht hebben op asiel of verblijf in Nederland.