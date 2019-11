Verbijstering Kamer om mislopen asielgesprek met Marokko

De Tweede Kamer is verbijsterd dat Marokko en Nederland nog geen gesprek hebben gevoerd over het asielbeleid. Kamerleden van onder meer SP en GroenLinks willen snel opheldering van minister Blok van Buitenlandse Zaken.

Staatssecretaris Broekers-Knol zei in de Tweede Kamer dat ze op bezoek wilde om over het terugnemen van asielzoekers te praten, maar dat Buitenlandse Zaken haar had laten weten dat ze daar "niet de juiste mensen zou spreken". Tot nu toe is een gesprek over de kwestie met Marokko dus niet tot stand gekomen.

Marokkanen die in ons land asiel aanvragen, maken weinig kans op een verblijfsvergunning omdat Marokko als veilig land wordt beschouwd. Maar Marokko neemt afgewezen asielzoekers nauwelijks terug en daarom wilde Broekers-Knol in overleg. In het debat over de begroting van Justitie zei ze dat ze de Marokkaanse minister "niet te spreken" krijgt.

Kamerleden reageerden ontstemd. "Dat is hét signaal dat Marokko dit probleem niet serieus neemt", zei SP-Kamerlid Van Dijk. Het CDA en de PVV vroegen waarom uitgeprocedeerden niet op het vliegtuig worden gezet naar het land van herkomst, ongeacht wat dat land ervan vindt. Volgens Broekers-Knol komen de meesten "per kerende post" weer terug.

'Geen zin'

GroenLinks-Kamerlid Van Ojik zei "met stijgende verbazing" te luisteren. Hij wilde weten waarom Marokko de gesprekken weigerde, maar daar kon de staatssecretaris geen antwoord op geven. Broekers-Knol zei dat ze via Buitenlandse Zaken en diplomatieke kanalen te horen had gekregen dat een bezoek geen zin had.

Later op de avond kwam Broekers-Knol in de Kamer op de kwestie terug om "misverstanden weg te nemen". Ze zei dat het niet zo was dat Marokko haar geweigerd had te ontvangen.

SP-Kamerlid Van Dijk en GroenLinks-Kamerlid Van Ojik begrepen het verschil met haar eerdere uitleg niet. "Dat betekent toch nog steeds dat ze niet welkom was?" Beide partijen willen snel opheldering en de SP oppert dat het Nederlandse kabinet moet nadenken over visummaatregelen tegen Marokkaanse bewindsleden.

Het bezoek van Broekers-Knol en Rutte volgende week aan Nigeria, waar onder meer ook over migratie gesproken wordt, gaat wel door.