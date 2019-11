Kaag: Nederlands kabinet is wel welkom in Marokko

Nederland is welkom in Marokko. Dat heeft minister Kaag gezegd naar aanleiding van de commotie gisteren in de Tweede Kamer na uitspraken van staatssecretaris Broekers-Knol. Die zei dat ze naar Marokko wilde om daar te praten over het terugnemen van asielzoekers, maar dat Buitenlandse Zaken haar had laten weten dat ze daar niet de juiste mensen zou spreken.

Nadat de Kamer daar zeer verrast op had gereageerd, voegde Broekers, "om misverstanden weg te nemen", daaraan toe dat Marokko niet geweigerd had haar te ontvangen.

Kaag, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, zei vandaag dat het niet doorgaan van het bezoek praktische, "agenda-technische" redenen had. Broekers wilde bij een conferentie in Marokko met haar Marokkaanse collega praten, maar die zou niet bij die bijeenkomst zijn. Volgens Kaag was er sprake van een "misverstand in de woorden".

Doorlopend contact

De bewindsvrouw benadrukt dat Nederland een goed functionerende ambassade in Marokko heeft en dat minister Blok doorlopend contact heeft met zijn collega-bewindsman. Volgens haar is het "absoluut niet aan de orde dat wij in Marokko niet welkom zijn".

Het kabinet praat bijvoorbeeld met de Marokkanen over het sturen van een handelsmissie. Kaag voegde er wel aan toe dat het terugnemen van eigen onderdanen in Marokko heel gevoelig ligt. "De staatssecretaris wil dat graag persoonlijk bespreken in Marokko of op een andere plek; het is nu een kwestie van het juiste moment vinden, met de juiste personen."

Open armen

Premier Rutte voegde hier in zijn wekelijkse persconferentie aan toe dat het misverstand tussen de twee landen is opgelost en dat Marokko met open armen klaarstaat. "Zo snel mogelijk komt er een afspraak." Verder wilde Rutte inhoudelijk niet veel kwijt over de kwestie. "Internationale diplomatie leent zich niet voor persconferenties."

De Marokkaanse ambassade in Den Haag zei eerder vanmiddag verbaasd te zijn over de commotie. Een medewerker laat weten dat er nooit een verzoek van Broekers-Knol voor een gesprek is binnengekomen, niet bij de ambassade en ook niet bij het betreffende ministerie in Rabat.