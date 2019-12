Advocaat: Bouterse niet in beroep tegen vonnis

De Surinaamse president Desi Bouterse gaat voorlopig niet in beroep tegen het vonnis van twintig jaar celstraf dat vrijdag tegen hem werd uitgesproken voor zijn aandeel in de Decembermoorden. Dat zegt zijn advocaat Irvin Kanhai tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd.

"Ik heb geen behoefte gehad om mijn cliënt te vragen waarom hij dat niet wil", zegt de jurist tegen de krant.

Vrijdag deed de krijgsraad in Suriname onverwacht uitspraak in het proces van de Decembermoorden. Volgens de krijgsraad was hij in december 1982 als machtigste man van het leger betrokken bij het martelen en vermoorden van vijftien politieke tegenstanders.

'Nog tien dagen'

Na de uitspraak kreeg de 74-jarige Bouterse twee weken de gelegenheid om verzet aan te tekenen. Als hij binnen deze periode geen beroep aantekent, vervalt dat recht en zijn er geen andere rechtsmiddelen meer om het vonnis aan te vechten. "Mijn cliënt heeft nog tien dagen om te bedenken wat hij wil. Misschien verandert hij nog van gedachte", aldus Kanhai.

De uitspraak is opvallend omdat Kanhai vrijwel direct na de uitspraak van het vonnis zei dat Bouterse in beroep zou gaan. "Juridisch was ik van plan verzet aan te tekenen, maar mijn cliënt heeft gezegd dat ik niks meer moet doen in deze zaak. Hij zal zijn redenen daarvoor hebben", zei hij tegen persbureau ANP.

'Logisch besluit'

"Bouterse heeft altijd gezegd dat het gaat om een politiek proces en dat hij de uitspraak niet erkent", zegt correspondent Nina Jurna. "Wat dat betreft is het besluit om niet in beroep te gaan logisch."

Volgens Jurna lijkt Bouterse aan te sturen op amnestie of gratie. "Er ligt sinds 2012 een amnestiewet die door het parlement is aangenomen, maar niet door de krijgsraad. Die wet zou van stal kunnen worden gehaald. Ook kan een president in Suriname gratie krijgen."

Of dat gaat gebeuren, is onduidelijk. "De weg ligt namelijk ook vrij voor het uitvoeren van het vonnis."