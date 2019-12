Publieke omroep krijgt gevraagde miljoenen voor songfestival

De publieke omroep krijgt de gevraagde 12,4 miljoen euro om de uitzending van het Eurovisie Songfestival mogelijk te maken. Minister Slob voor Media schrijft aan de Tweede Kamer dat de extra bijdrage uit de Algemene Mediareserve komt. Dat is een pot met geld dat al voor de omroepen is gereserveerd. Het kabinet trekt dus zelf geen extra geld uit.

Anderhalve week geleden liet Slob al weten dat "de meeste seinen op groen" stonden. Nu is het dus definitief rond. De toezegging is mogelijk, omdat er meer geld in de Algemene Mediareserve is binnengekomen uit advertentieverkopen door de Ster. Voor dit jaar werd eerst uitgegaan van 150 miljoen euro aan Ster-inkomsten, maar die verwachting is nu bijgesteld tot 173 miljoen euro.

Omroepen akkoord

Zelfs als die inkomsten toch tegenvallen, is er volgens Slob voldoende geld voor het songfestival. De verschillende omroepen zijn akkoord met de bijdrage uit de reservepot, schrijft hij.

Het uitzenden van het Eurovisie Songfestival, dat volgend jaar mei in Rotterdam wordt gehouden, kost naar schatting 26,5 miljoen euro. De NPO en AVROTROS brengen samen 4,5 miljoen euro op en er komt 9,6 miljoen euro uit een bijdrage van de Europese omroeporganisatie EBU en de ticketinkomsten. Om het openstaande gat op de begroting te dichten had de NPO de hulp van Slob ingeroepen.