Politie na sluiting ABN-geldautomaten: andere banken waarschijnlijk doelwit

De politie houdt er rekening mee dat criminelen geldautomaten van andere banken tot doelwit zullen kiezen, nu ABN Amro de helft van zijn automaten heeft gesloten.

Het type geldautomaat dat ABN veel gebruikte, was in trek bij criminelen. Van de 62 plofkraken dit jaar waren er 50 bij ABN Amro, bleek maandag. De politie denkt niet dat de criminelen nu zullen opgeven. Overvalcoördinator Jos van der Stap van de politie: "We hebben te maken met groep criminelen die erg volhardend is in het zoeken naar mogelijkheden om de automaten te kraken."

Van der Stap vertelt dat de criminelen zich specifiek op een type automaat van ABN Amro hebben gericht. "Op een gegeven moment hebben ze de manier om hem te kraken gevonden en die delen ze dan in het eigen circuit. Nu die automaten dicht zijn, is de verwachting dat ze het bij andere banken willen gaan proberen."

Wedloop tegen criminelen

Volgens de politiechef doen banken veel om de diefstal tegen te gaan en zit de politie bijna wekelijks met banken om tafel. Hij spreekt van een wedloop tegen criminelen. Banken delen onderling beveiligingsmaatregelen, maar er zijn grenzen aan wat je kunt doen, zegt Van der Stap.

Als voorbeeld geeft hij dat het versterken van kluizen, wat leidt tot het gebruik van steeds zwaardere explosieven. "We denken dat de oplossing gezocht moet worden in geldontwaarding, zodat de kans op buit nihil is." Daarmee doelt hij op het automatisch vernietigen van briefjes na een overval.

De politie heeft dit jaar tot nu toe 76 mensen opgepakt voor het plegen van plofkraken, vorig jaar waren dat er in totaal 98. "We hebben drie opsporingsteams die hiermee bezig zijn. We vinden het belangrijk dat mensen die zoveel risico's nemen achter de tralies belanden."