Loden Leeuw voor irritantste reclame naar snoepfabrikant Haribo

Rellen omdat je geen vreugdevuur mag bouwen? 'Onze traditie wordt afgepakt'

Het is onrustig in Duindorp en ook in andere Haagse wijken groeit de onrust nu ze geen vreugdevuren meer mogen bouwen. In het Laakkwartier ging het de afgelopen jaren altijd goed. Daar snappen ze wel dat de jeugd onrustig wordt.