Loden Leeuw naar verzekeraar ASR en René Froger

De Loden Leeuw voor de irritantste televisiereclame gaat dit jaar naar verzekeraar ASR, is in tv-programma Radar bekendgemaakt. Zanger René Froger kreeg de meeste stemmen in de categorie irritantste BN'er in een reclamespot op tv. Er werden in totaal 63.351 stemmen uitgebracht.

De rap-reclame van ASR, met oud-Opgezwolle rapper Sticks, kreeg 45 procent van de stemmen. De tweede plek ging naar leningbureau Becam (34 procent), derde werd KPN (19 procent).