Elektriciteitsrekening gaat komende jaren stijgen door kosten netbeheer

De energierekening gaat de komende jaren waarschijnlijk verder stijgen. In 2020 komt er gemiddeld zo'n 5 euro per huishouden bij aan transportkosten voor gas. De verwachting is dat het elektriciteitsdeel van de energierekening daarna ook stijgt, omdat regionale netbeheerders vanaf 2022 de kosten die ze extra kwijt zijn aan de landelijke netbeheerder willen doorberekenen, wat mogelijk neerkomt op zo'n 19 euro extra op de rekening per jaar.

Naast deze prijsstijging verwacht de landelijke netbeheerder, Tennet, dat de netkosten in 2022 ook met ongeveer 20 euro gaan stijgen. Dit gaat over het elektriciteitsdeel van de energierekening. Dat staat los van de kosten die consumenten voor gas betalen.

Investeringen

Die extra kosten komen door alle investeringen die Tennet de komende jaren moet doen. Van de investeringen is 80 procent het gevolg van energiebeleid en de energietransitie. Zo wordt 12 miljard euro geïnvesteerd in bijvoorbeeld het aansluiten van windparken op zee en uitbreiding van het hoogspanningsnet op land. Ook de regionale netbeheerders investeren fors in het energienetwerk.

Landelijke netbeheerder Tennet financiert driekwart daarvan door bijvoorbeeld obligaties uit te geven op de kapitaalmarkt. De rest wordt doorberekend in de nettarieven, die betaald worden door de regionale netbeheerders zoals Enexis, Alliander en Stedin.

Die regionale netbeheerders moeten hierdoor komend jaar 270 miljoen euro extra betalen aan Tennet, wat volgens netbeheer Nederland neerkomt op 19 euro per huishouden per jaar. Dat kunnen ze vanaf 2022 doorberekenen aan de klant. Dat kan in één keer, of verspreid over verschillende jaren. Wat dat concreet voor de elektriciteitsrekening betekent kan Netbeheer Nederland nog niet zeggen.

Kostenverdeling consumenten en producenten

Vereniging Eigen Huis verwacht dat de consument in 2022 met terugwerkende kracht 19 euro per jaar extra moet betalen, wat neerkomt op zo'n 60 euro in drie jaar tijd.

De vereniging maakt zich daar zorgen over. "Vorig jaar ging het over de energiebelasting, maar de politiek heeft geen oog voor de stijging van de netbeheerkosten", zegt een woordvoerder.

Ook de regionale netbeheerders, verenigd in netbeheer Nederland, vinden dat hier een rol voor de politiek ligt weggelegd. "Aan alle kanten moet er fors geïnvesteerd worden in het netwerk", zegt een woordvoerder. "Dat zijn langetermijninvesteringen, die uiteindelijk ook de rekening van de consument gaan beïnvloeden. Het is een politieke vraag of we die kosten alleen maar moeten verdelen over de energierekeningen, of dat producenten mee moeten gaan betalen".

De Autoriteit Consument en Markt houdt de balans tussen investeringen en betaalbaarheid van de rekening in de gaten. Aan het eind van elk jaar maakt de toezichthouder de consumententarieven voor het volgende jaar bekend. Zekerheid over de tarieven na 2020 kan nog niet gegeven worden, maar gezien alle investeringen is de verwachting dat die rekening verder stijgt.