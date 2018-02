Tennet investeert de komende tien jaar 28 miljard euro in hoogspanningsnet

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet wil de komende tien jaar 28 miljard euro investeren, onder meer om de omslag naar een duurzame economie mogelijk te maken.

Tennet is honderd procent eigendom van de Staat, maar sinds 2010 ook beheerder van een deel van het Duitse hoogspanningsnet. Van die 28 miljard euro wordt 22 miljard in Duitsland geïnvesteerd. Dat geld komt van externe partijen, zoals afnemers in de auto-industrie.

In Nederland is 6 miljard nodig. De verwachting is dat een deel via een opslag door de consument wordt betaald. Ook lopen er onderhandelingen over financiering door de Staat.

Energietransitie

Duitsland wil in 2050 ten minste 80 procent van zijn energiebehoefte uit hernieuwbare energiebronnen als wind- en zonenergie halen. In Nederland gaat het dezelfde kant op. Dat brengt hoge kosten met zich, bijvoorbeeld door de uitbreiding van windparken op de Noordzee.

Consumenten zijn dankzij hun zonnepanelen ook steeds vaker producent van elektriciteit. Omdat Tennet met meer aanbieders te maken krijgt, wordt het handhaven van het evenwicht tussen vraag en aanbod op het hoogspanningsnet ingewikkelder.

In Nederland en Duitsland lopen proeven om consumenten een rol te geven bij het handhaven van dat evenwicht. Met hulp van blockchaintechnologie kan de capaciteit van elektrische auto's, zonnepanelen en huisbatterijen worden benut.

De verbindingen tussen elektriciteitsnetten tussen Nederland en Duitsland en andere netten worden uitgebreid. Zo worden onder meer een grotere leveringszekerheid en prijsstabiliteit bereikt.