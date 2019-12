Wekdienst 1/12: Bouterse terug in Suriname en kerken Urk staan stil bij vermiste vissers

Goedemorgen! De veroordeelde Surinaamse president Desi Bouterse is weer terug in Paramaribo en in kerken op Urk wordt stilgestaan bij de twee vissers van wie sinds donderdagochtend geen teken van leven meer is vernomen.

Op veel plaatsen begint de dag koud, grijs en mistig. Bewolking blijft vandaag overheersen. Hier en daar kan de zon wel even tevoorschijn komen, de meeste kans is daarop in het noorden en noordwesten. In de grijze gebieden wordt het amper 2 graden. Met wat zon kan het lokaal 6 graden worden.