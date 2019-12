71, 74, 78 of 79 - welke bejaarde is straks president van de VS?

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn pas over een jaar, maar ze beloven historisch te worden, want de belangrijkste kandidaten voor het ambt breken leeftijdsrecords.

Bij de Democraten is de jongste in het rijtje van favorieten, Elizabeth Warren, op de verkiezingsdag in november 2020 71. Ze is dan ouder dan Donald Trump was toen hij werd gekozen. Met zijn 70 jaar loste hij destijds op zijn beurt Ronald Reagan af als oudste Amerikaanse president ooit. Bij de volgende verkiezingen is Trump 74.

Andere kanshebbers bij de Democraten gaan al richting de 80: Joe Biden is op de verkiezingsdag 78, Bernie Sanders 79. Zij zouden op hun eerste dag in het Witte Huis ouder zijn dan Reagan op zijn laatste dag. En of dat niet al genoeg levenservaring bij elkaar is, besloot vorig weekend mediamagnaat Michael Bloomberg om zich als volgende senior in de strijd om de Democratische presidentsnominatie te mengen: hij is volgend jaar 78.