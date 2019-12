Veroordeelde president Bouterse terug in Suriname

President Bouterse is weer terug in Suriname. Hij landde rond 06.00 uur Nederlandse tijd op luchthaven Zanderij. Bouterse was de afgelopen dagen op staatsbezoek in China.

Terwijl hij in China was, deed de krijgsraad in Suriname onverwacht uitspraak in het proces van de Decembermoorden. De 74-jarige Bouterse kreeg twintig jaar cel opgelegd. Volgens de krijgsraad was hij in december 1982 als machtigste man van het leger betrokken bij het martelen en vermoorden van vijftien politieke tegenstanders.

Bouterse en zijn advocaat spraken eerder van een oneerlijk, politiek proces dat wordt aangestuurd door Nederland. De president heeft zijn persoonlijke betrokkenheid bij de Decembermoorden altijd ontkend en gaat daarom in hoger beroep tegen het vonnis.

Welkom door NDP-partijgenoten

Op luchthaven Zanderij hebben zo'n duizend partijgenoten van Bouterse zich verzameld om hun leider op te wachten en te steunen; ze zingen en zwaaien met vlaggetjes. De vrouw van Bouterse had vanuit China een oproep aan de NDP-leden gedaan om massaal naar het vliegveld te komen. De partij heeft zeventig bussen ingezet om de aanhangers te vervoeren.

President Bouterse geeft vanochtend een persconferentie, heeft zijn woordvoerder aangekondigd. Daar zal hij "belangrijke zaken" bespreken.