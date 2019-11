Puigdemont komt in Friesland vertellen over onafhankelijkheid

Voorlopig zit hij nog in zelfgekozen ballingschap in Waterloo in België, maar op 2 februari is de Catalaanse politicus Carles Puigdemont in Leeuwarden. Hij zal deelnemen aan het online debatprogramma IepenUp Live van Omrop Fryslân.

"Het wordt de eerste stop die Puigdemont maakt op de Europese toer die hij aan het plannen is", zegt Henk te Biesebeek van Omrop Fryslân.

Of die rondreis doorgaat, wordt op of na 16 december duidelijk. Dan spreekt de Belgische rechter zich uit over de geldigheid van het Europese aanhoudingsbevel tegen Puigdemont.

Spanje heeft om overlevering van de Catalaan gevraagd. Justitie in Madrid beschuldigt hem van opruiing en het misbruik van overheidsgeld om een verboden referendum te organiseren, over de afscheiding van Catalonië van Spanje.

Over ons schijnt dezelfde zon

"Puigdemont heeft iets met Friesland", aldus Te Biesebeek. "Hij is hier in 1983 al een keer geweest, toen nog als journalist. Hij heeft ook een Friese spreuk boven zijn bureau hangen: Wêr 't wy op 'e wrâld ek binne, oer ús skynt deselde sinne. Waar wij op de wereld ook zijn, over ons schijnt dezelfde zon. Daar kijkt hij elke dag naar."

Het idee om Puigdemont uit te nodigen voor het discussieprogramma kwam van Te Biesebeek. Maar het contact werd gelegd door Eva Daussà, docent Friese studies aan de Rijksuniversiteit Groningen en Catalaanse van geboorte. Gisteren gingen ze samen met Sybren Posthumus van de Fryskje Nasjionale Partij op bezoek bij Puigdemont in Waterloo.

Alles wordt afgeluisterd

"Hij wilde geen verbinding per Skype. Hij wilde ons zien", aldus Te Biesebeek, merkbaar onder indruk van het bezoek aan de zwaarbewaakte villa. "Ongelooflijk, er staan daar villa's omheen; die zijn allemaal opgekocht door de Spaanse regering. Elke beweging die we maakten, is geregistreerd. Alles wordt afgeluisterd."

Als Puigdemont inderdaad komt op 2 februari zal hij in het discussieprogramma spreken over de Catalaanse crisis en hoe de strijd van zijn volk voor autonomie "een voorbeeld voor het Friese volk" kan zijn, schrijft de regionale omroep.