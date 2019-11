Veroordeelde Bouterse kondigt terugkeer naar Suriname aan

De tot twintig jaar cel veroordeelde Surinaamse president Bouterse komt zondagochtend terug in zijn land. Zijn vrouw heeft dat bekendgemaakt in een boodschap aan Bouterses partijgenoten van de NDP. Zij en haar man zijn nu nog op staatsbezoek in China.

"We zijn allemaal ondersteboven", zegt Ingrid Bouterse in het bericht. "Maar de president vraagt dat jullie je rustig houden tot hij terug is." Volgens haar zal er worden "gemobiliseerd" om de president zondagochtend op te halen van luchthaven Zanderij.

De krijgsraad in Paramaribo veroordeelde de 74-jarige Bouterse gisteren tot twintig jaar voor zijn rol in de Decembermoorden in 1982. Er is geen onmiddellijke gevangenneming bevolen. Bouterses advocaat heeft al gezegd dat hij hoger beroep aantekent tegen de uitspraak.

Bouterses vrouw noemt het vonnis in haar boodschap "een politieke uitspraak", en het bestuur van de NDP-partij deelt die mening. "Er is gewacht tot wanneer de president uitlandig is, om hem op zo'n wijze te veroordelen", zegt ondervoorzitter Abrahams tegen De Ware Tijd.

Tien keer vrijspraak

De krijgsraad heeft gisteren ook uitspraak gedaan tegen de andere zestien nog levende verdachten van de Decembermoorden. Van hen werden er tien vrijgesproken, in de meeste gevallen conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Drie verdachten werden veroordeeld tot vijftien jaar en de laatste drie tot tien jaar cel. Net als Bouterse hoeven ze niet per direct de cel in. Ze hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.