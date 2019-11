Bouterse op zeldzaam staatsbezoek in China en verstevigt band

De Surinaamse president Desi Bouterse is op staatsbezoek in China. Dat is een zeldzaamheid; meestal gaan Surinaamse ministers of de vicepresident op staatsbezoek.

Bouterse nam meerdere ministers mee naar Peking, onder meer die van Justitie en Politie, Volksgezondheid en Handel, Industrie en Toerisme.

Bouterse werd warm onthaald door president Xi Jinping: