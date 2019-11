Rechter: Hudson's Bay moet openblijven in Amsterdam en Breda

Hudson's Bay komt in Amsterdam en Breda niet uit onder een meerjarig huurcontract en moet de winkels daar ook komend jaar open houden. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald in hoger beroep.

De Canadese warenhuisketen wilde in eerste instantie aan het einde van dit jaar volledig uit Nederland vertrekken. Dat was in september al aangekondigd. Het hooggerechtshof steekt daar nu een stokje voor.

Uitstel van betaling

Hudson's Bay hoorde de uitspraak van het gerechtshof afgelopen dinsdag. Gisteren vroeg de Nederlandse afdeling van Hudson's Bay uitstel van betaling aan. Het bedrijf zegt niet aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Als er een faillissement volgt, dan zullen de winkels waarschijnlijk alsnog sluiten.

De meeste andere filialen gaan wel definitief dicht aan het einde van het jaar. Dat heeft de bewindvoerder volgens persbureau ANP met vastgoedeigenaren afgesproken. En in Utrecht gaat de winkel nog eerder dicht. Dat filiaal sluit al op 8 december.