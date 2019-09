Hudson's Bay definitief weg uit Nederland

Warenhuisketen Hudson's Bay heeft aangekondigd eind dit jaar uit Nederland te vertrekken. Het bedrijf heeft 15 filialen waar zo'n 1400 mensen werken.

Een paar weken geleden lekte al uit dat alle winkels zouden sluiten. De vakbonden bevestigden dit toen, maar Hudson's Bay zelf hield vol dat er nog geen definitief besluit was genomen.

Het was al duidelijk dat het niet goed ging met de winkels in Nederland. Hudson's Bay leed afgelopen kwartaal 317 miljoen euro verlies, waarvan 47 miljoen euro bij de Europese winkels. Om hoeveel het in Nederland ging heeft het bedrijf niet gezegd. In september 2017 opende Hudson's Bay hier de eerste zaken. Na ruim twee jaar is het dus einde verhaal voor de keten.

Ontslagvergoeding

Vanmiddag zijn alle medewerkers geïnformeerd over het vertrek. Vakbond CNV Vakmensen zegt dat het bedrijf op een nette manier afscheid neemt van het personeel. "Vooral omdat het avontuur maar zo kort heeft geduurd had het concern voor heel veel personeelsleden niet de verplichting om een sociaal plan af te sluiten", zegt Jacqueline Twerde van CNV Vakmensen. "We hebben in het verleden ook detailhandelsbedrijven gezien die de stekker eruit trokken en zich failliet lieten verklaren. De werknemers staan dan met lege handen."

In het sociaal plan is geregeld dat werknemers een ontslagvergoeding krijgen. Ook mensen die korter dan twee jaar in dienst waren krijgen een vergoeding, terwijl dat niet verplicht is. Personeel mag de komende tijd gaan solliciteren onder werktijd en Hudson's Bay organiseert ook nog een banenmarkt voor de werknemers.