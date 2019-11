Hudson's Bay Nederland vraagt uitstel van betaling aan

De Nederlandse tak van warenhuisketen Hudson's Bay heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf zegt als gevolg van een gerechtelijke uitspraak en de dwangsommen die daarbij zijn opgelegd, niet langer in staat te zijn om aan betalingsverplichtingen te voldoen.

Samen met een bewindvoerder gaat Hudson's Bay na of de winkels in Nederland open kunnen blijven tot de eerder overeengekomen sluitingsdatum van 31 december.

Half september werd al bekend dat de keten zijn vijftien winkels in Nederland sluit. Die hebben in totaal zo'n 1400 mensen in dienst. Het sociaal plan dat eerder voor hen werd overeengekomen, blijft van kracht, laat de onderneming weten.