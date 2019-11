Onrust onder youtubers vanwege nieuwe regels rond privacy kinderen

Er is in de Nederlandse YouTube-gemeenschap onrust ontstaan over veranderingen die in januari door het videoplatform worden doorgevoerd. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS deze week heeft gevoerd.

Video's of kanalen die zijn aangemerkt als 'Gemaakt voor Kinderen' worden vanaf 2020 anders behandeld, waardoor makers vrezen inkomsten mis te lopen. Daarnaast wordt de reactiemogelijkheid uitgezet en bestaat de kans dat de video minder goed vindbaar is.

"Ik ben me op het ergste aan het voorbereiden", zegt Dionne Slagter, op YouTube bekend als Onnedi (884.000 abonnees). "Alles wat kindgericht is, moet er waarschijnlijk uit. Dus voor mij betekent dit minder video's met speelgoed, minder kleurrijk en minder opgewekt praten." Slagter benadrukt het niet alleen te doen voor de inkomsten, "maar het is wel mijn baan en ik moet ervan leven".

YouTube-woordvoerder Rachid Finge bevestigt dat youtubers die kindervideo's maken er financieel op achteruit kunnen gaan. "Als je aangeeft dat je video's voor kinderen maakt dan schakelen we een aantal dingen uit. Er kunnen dan geen reacties op video's meer worden achtergelaten en ook gepersonaliseerde advertenties zijn niet meer toegestaan. En dat zou je als YouTube-uploader best wel in je portemonnee kunnen voelen."

Youtuber Wouter van der Vaart vertelt over zijn problemen met de nieuwe maatregelen van YouTube en de mogelijke gevolgen: