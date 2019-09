YouTube betaalt 170 miljoen dollar boete na privacyschending kinderen

YouTube schikt voor 170 miljoen dollar (bijna 155 miljoen euro) met de Amerikaanse toezichthouder FTC (Federal Trade Commission) omdat de videosite illegaal privégegevens van kinderen heeft verzameld.

De videodienst verzamelde persoonlijke gegevens van kinderen, zonder dat hun ouders daar toestemming voor hadden gegeven. Google volgde de kinderen niet alleen op YouTube, maar ook daarbuiten.

Het bedrijf kreeg zo informatie waarmee de kinderen gericht advertenties te zien kregen. Dat mag niet volgens een Amerikaanse wet die de online privacy van kinderen beschermt.

Nieuw systeem kindervideo's

De schikking is het grootste bedrag ooit dat voor een overtreding van de privacywet is betaald. 136 miljoen dollar betaalt YouTube aan de FTC, en 34 miljoen dollar aan de staat New York.

Naast de schikking, die de rechter nog definitief moet goedkeuren, moet YouTube ook een nieuw systeem bouwen waarin YouTube-kanalen video's kunnen labelen die speciaal voor kinderen zijn bedoeld.

In deze video onderzoekt NOS Stories hoe het zit met online gevolgd worden, zoals met cookies: