Minister: kritiek vakbonden en werkgevers op zzp-wetgeving voorbarig

Maar de minister is niet van plan zijn wetgeving in te trekken. Hij vindt schijnzelfstandigheid en andere problemen op de arbeidsmarkt van zelfstandigen te groot. Uitstel is geen optie, aldus Koolmees. "Het is onaanvaardbaar dat er zzp'ers zijn die onder het sociaal minimum verdienen en niet verzekerd zijn."

De komende maanden mag iedereen die betrokken is, via het ministerie reageren op zijn conceptwetsvoorstellen. Ook organiseert hij discussies met belangenorganisaties.