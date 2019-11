Merendeel zzp'ers is eigenlijk werknemer, wijst online test ministerie uit

Uit een proef met een digitale vragenlijst van het ministerie van Sociale Zaken en de Belastingdienst blijkt dat het grootste deel van de zzp'ers waarschijnlijk gezien moet worden als werknemer. Dat heeft minister Koolmees bekendgemaakt.

De digitale vragenlijst, door het ministerie webmodule genoemd, is voorgelegd aan organisaties van werkgevers, vakbonden en zzp'ers. Meer dan 8000 opdrachtgevers van de 50.000 die zijn aangeschreven hebben hem ingevuld voor de zzp'ers die zij inhuren.

Belastingdienst

Het hulpmiddel is bedoeld om opdrachtgevers zekerheid te geven als zij iemand inhuren: ziet de Belastingdienst die zzp'er als zelfstandige of als werknemer? Zij weten dan vooraf of zij wel of geen loonbelasting moeten betalen of werknemersverzekeringen moeten regelen, zoals voor arbeidsongeschiktheid.

Het kabinet wil de komende maanden meer te weten komen over hoe werkgeversorganisaties, vakbonden en zzp'ers denken over het verschil tussen een zelfstandige en iemand in loondienst. Daarvoor worden discussies georganiseerd.

Minimumtarief

Aan de webmodule wordt de komende maanden nog gesleuteld. De opdrachtgevers begrepen sommige vragen niet en vonden de vragenlijst te lang. Uiteindelijk moet de webmodule begin 2020 klaar zijn.

Eerder kondigde minister Koolmees al aan dat er een wettelijk minimumtarief komt van 16 euro per uur en dat zzp'ers die meer dan 75 euro per uur in rekening brengen makkelijk een zelfstandigenverklaring krijgen.