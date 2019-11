Een jaar cel voor medepleger paardenvleesfraude

Vleeshandelaar Hans W. uit Oosterhout moet één jaar de cel wegens fraude. Eind vorige maand werd er drie jaar cel tegen W. geëist. Hij leverde, samen met hoofdverdachte in de fraudezaak Jan F., ruim 850.000 kilo paardenvlees aan bedrijven en deed alsof het rundvlees was.

De rechtbank rekent het W. zwaar aan dat het vertrouwen van de consumenten beschadigd is. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de ingrediënten die op het etiket staan daadwerkelijk in het product zitten. Ook is de voedselveiligheid volgens de rechter in gevaar gebracht door te sjoemelen met slachtdata en de afkomst van het vlees.

Duurder rundvlees

In 2013 kwam de fraude aan het licht toen bij controles in Groot-Brittannië en Duitsland bleek dat er paardenvlees in verschillende diepvriesmaaltijden zat. Op de etiketten stond dat de maaltijden rundvlees bevatten. Het schandaal speelde in dertien Europese landen.

De mannen verscheepten het paardenvlees per boot van Canada naar Nederland, waar het in Breda terechtkwam. Daar werden in een vrieshuis de etiketten aangepast, waardoor de herkomst van het vlees niet meer zichtbaar was. Ook werden slachtdata verzonnen. Het vlees werd vervolgens verkocht aan een Frans bedrijf, als duur rundvlees afkomstig uit Roemenië.

W. ontkende eind vorige maand iets geweten te hebben van de fraude. Ook beweerde hij dat hij gebruikt was door Jan F.. Het is niet de eerste keer dat Hans W. veroordeeld wordt voor vleesfraude. In 2009 verkocht hij paardenvlees als halal rundvlees.

2,6 miljoen euro

Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde eerder vandaag dat Jan F. 2,6 miljoen euro moet terugbetalen aan de staat. De uitspraak volgt op een eerdere uitspraak van de rechtbank, waarin werd bepaald dat F. de winst die hij met de fraude heeft gemaakt, moet terugbetalen. F. zit momenteel vast in Spanje voor een vergelijkbare zaak.

Tussen 2006 en 2009 verkocht de vleesfraudeur zogenaamd halal geslacht rundvlees aan Franse afnemers. In werkelijkheid ging het om paardenvlees dat hij importeerde uit Argentinië.