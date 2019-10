Hoe paardenvlees transformeerde tot rundvlees (tenminste, op papier)

Tegen vleeshandelaar Hans W. uit Breda is drie jaar cel geëist. Hij zou, samen met hoofdverdachte in de fraudezaak Jan F., tonnen paardenvlees als rundvlees hebben verkocht. W. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte.

Het was het grootste Europese vleesschandaal in 2013. In ravioli, spaghetti bolognese, moussaka en andere diepvriesmaaltijden in verschillende Europese landen bleek paardenvlees te zitten, terwijl er volgens het etiket rundvlees in zat. Nederlandse bedrijven bleken een cruciale rol te hebben gespeeld.

Bij de rechtbank in Breda werd vandaag de zaak behandeld tegen een aantal betrokken bedrijven. Uit de behandeling blijkt uit hoe er met vlees werd gesleept en hoe er op grote schaal werd gefraudeerd.

Verzonnen data

Tienduizenden kilo's paardenvlees werden per boot verscheept van Canada naar Breda. Het vlees kwam in een vrieshuis terecht waar etiketten werden aangepast - toevallig tegenover de rechtbank in Breda waar de zaak vandaag werd behandeld. De herkomst van het vlees was niet meer zichtbaar en slachtdata werden verzonnen.

Vervolgens werd het geleverd aan een Frans bedrijf, zogenaamd als uit Roemenië afkomstig rundvlees. Daar kwam het in diepvriesmaaltijden terecht. Ook paardenvlees uit België en Ierland werd als duurder rundvlees uit Roemenië verkocht. Pas bij controles van maaltijden in Groot-Brittannië en Duitsland werd duidelijk dat er paarden-dna in de rundvleesmaaltijden zat.

Protest

Hoofdverdachte Jan F. - ook wel de paardenkoning van Breda genoemd - was niet aanwezig bij de zitting. Hij zit vast in Spanje voor een vergelijkbare zaak en durfde volgens zijn advocaat niet naar Breda te komen. Bang om opgepakt te worden vanwege een Europees opsporingsbevel en vervolgens uitgeleverd te worden aan Frankrijk. Daar is hij namelijk veroordeeld tot twee jaar cel vanwege andere vleesfraude.

Zijn advocaat pleitte voor aanhouding van de zaak zodat de hoofdverdachte de kans kreeg om zichzelf te verdedigen. De rechtbank ging daar niet in mee. Uit protest legde de advocaat van Jan F. de verdediging neer, waardoor de rechtbank de zaak wel moest uitstellen. Tegen mede-verdachte W. ging de zaak wel door.

Vertrouwen

"Het etiket moet kloppen met de inhoud", aldus de officier van justitie. "Als u rundvlees bestelt, moet u rundvlees krijgen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het zal wel weer even duren voordat consumenten kunnen vertrouwen op hun bolognese."