Broekers praat volgende week met Marokkaanse ambassadeur over bezoek

Staatssecretaris Broekers-Knol heeft volgende week donderdag een afspraak met de Marokkaanse ambassadeur in Nederland. In een Kamerdebat zei ze dat ze met hem zal overleggen wanneer ze zo snel mogelijk naar Marokko kan gaan en met wie ze daar dan zal praten. "Marokko staat bovenaan mijn lijstje", voegde ze eraan toe.

Vorige week donderdag ontstond enige ophef in de Kamer over het niet doorgaan van een eerder voorgenomen bezoek van Broekers. De staatssecretaris zei in een debat dat ze naar Marokko had willen reizen om over het terugnemen van asielzoekers te praten, maar dat ze van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag had gehoord dat ze niet de juiste mensen zou kunnen spreken en dat ze daarop niet was gegaan.

De Kamer reageerde zeer verrast op die mededeling, omdat van haar woorden de suggestie leek uit te gaan dat ze niet welkom was in Marokko. Later in het debat zei Broekers dat het niet zo was dat Marokko had geweigerd haar te ontvangen.

Misverstand

Premier Rutte en minister Kaag spraken een dag later van een misverstand. Volgens hen is Broekers wel welkom in Marokko. De Marokkaanse ambassade zei vrijdag dat er nooit een verzoek van de staatssecretaris voor een gesprek was binnengekomen, niet bij de ambassade en niet bij het betrokken ministerie in Rabat.

Ook Broekers zelf noemde het vandaag een misverstand. Ze benadrukte dat ze inmiddels "een heel goed telefoongesprek" met de Marokkaanse ambassadeur heeft gevoerd.