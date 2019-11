Rapper Mona Haydar: 'Ook al haat je het, ik draag mijn hoofddoek nog steeds'

De tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam gaat over keuzevrijheid, mode en kunst, zegt gastcurator Rajae El Mouhandiz in het NOS Radio 1 Journaal. "Het viert dat de vrouw de vrije keuze heeft in deze tijd om zich modieus te kleden, ongeacht de hoeveelheid stof waarin zij zich wikkelt."

"Haydar representeert dat in haar muziek. Ze zegt: niemand is de baas over mijn lichaam, niet de samenleving, niet de regering, en ook niet hele orthodoxe moslims bijvoorbeeld - daar ageert ze ook tegen. Haydar is echt een kind van deze tijd: jong, stoer en onafhankelijk. Omdat zij is geboren in Saudi-Arabië, getogen is in Flint Michigan en Syrische roots heeft, vertegenwoordigt ze globalisering, maar ook spanningen in de wereld."