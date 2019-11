OM eist in hoger beroep 28 jaar cel voor liquidatie broer kroongetuige

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 28 jaar gevangenisstraf tegen Shurandy S. Hij wordt verdacht van de moord op de broer van kroongetuige Nabil B., Reduan. Hij werd in maart vorig jaar doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. Justitie ziet de moord als een aanslag op de rechtsstaat.

Nabil B. is de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Hij geldt als de meest gezochte verdachte van Nederland. Reduan B. werd vermoord nadat justitie bekend had gemaakt dat zijn broer kroongetuige werd en belastende verklaringen tegen Taghi en anderen had afgelegd.

Shurandy S. heeft de moord bekend. De rechtbank veroordeelde hem eerder dit jaar tot 20 jaar gevangenisstraf. Het OM ging in beroep omdat het de opgelegde straf te laag vond. Ook toen eiste justitie 28 jaar cel.