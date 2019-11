Academisch ziekenhuis komt in actie tegen verspilling medicijnen

De plannen om medicijnverspilling tegen te gaan, zijn onder meer bedacht door Charlotte Bekker. Ze deed onderzoek in 41 apotheken en kwam erachter dat veel medicijnen worden verspild. "Er wordt voor miljoenen euro's aan ongebruikte medicijnen weggegooid. Denk bijvoorbeeld aan patiënten die veranderen van medicijn vanwege bijwerkingen, genezing of ineffectiviteit. Zonde van de medicijnen, het geld en het milieu."

Bekker stuitte in haar onderzoek onder meer op situaties waarbij artsen veel meer hadden voorgeschreven dan de patiënt nodig had, of op apothekers die veel meer meegaven dan op het recept stond. "Als een patiënt een paar dagen later de uitslag van een onderzoek krijgt, is het niet handig om voor een paar maanden aan medicijnen mee te geven. Kies dan voor een kleine voorraad van enkele weken."

Dat het Radboudumc de aanbevelingen van Bekker nu in de praktijk brengt, vindt ze spannend. "Door op maat medicijnen te verstrekken verwacht ik dat tot 40 procent van de medicijnverspilling te voorkomen is. 'Op maat' betekent in kleine hoeveelheden leveren, meerdere contactmomenten hebben met patiënt en behandelteam om het medicijngebruik en bijwerkingen te monitoren zodat medicijnwisselingen op tijd worden gesignaleerd. Als er wisselingen optreden, voorkomen we dat we grote hoeveelheden hebben uitgegeven die vervolgens ongebruikt blijven."

Verantwoordelijkheid patiënt

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers noemt het "een interessant project" van het Radboud. Wel zijn ze benieuwd of en hoe de patiënt nog wel genoeg contact houdt met het ziekenhuis en de apotheek, als de medicatie periodiek thuis wordt afgeleverd. De vereniging is positief over de proef waarin dure medicijnen niet meer in één keer voor een langere periode worden uitgegeven.