Elk jaar voor 40 miljoen euro aan medicijnen onnodig afgedankt

Nederlanders gooien elk jaar voor 40 miljoen euro aan medicijnen onnodig weg. Dat zegt Charlotte Bekker van het UMC Utrecht op basis van onderzoek in 41 apotheken.

Jaarlijks wordt zo'n 100 miljoen euro aan geneesmiddelen afgedankt. De onderzoeker liet apotheken bijhouden hoeveel geneesmiddelen werden teruggebracht en met welke reden.

In vier van de tien gevallen was het terugbrengen te voorkomen geweest, blijkt uit het promotie-onderzoek van Bekker waar Trouw over schrijft.

Voorraad van een week

Voorkomende redenen waren dat artsen meer hadden voorgeschreven dan de patiënt nodig had of dat een apotheker meer had meegegeven dan op het recept stond. "Als een patiënt bijvoorbeeld later die week de uitslagen van onderzoeken krijgt, is het niet handig om voor drie maanden medicijnen mee te geven. Kies dan voor een voorraad van een week", stelt Bekker in de krant.

Ook kregen mensen soms een geneesmiddel dat onvoldoende effect bleek te hebben of veel bijwerkingen veroorzaakte, waardoor patiënten het niet opmaakten.

Ge­sealde verpakkingen

Apothekers mogen medicijnen, als die eenmaal zijn uitgegeven, niet terugnemen en aan anderen verstrekken. Die geneesmiddelen moeten uit veiligheidsoverwegingen worden vernietigd.

De onderzoeker pleit ervoor die werkwijze te herzien. "Je kunt ge­sealde verpakkingen uitgeven, zodat je kunt zien dat de doosjes onaangebroken zijn", zegt ze tegen Trouw.

Op de verpakking kan een chip worden aangebracht die meet of de medicijnen onder de juiste omstandigheden zijn bewaard. "Bij goedkope medicatie is dit niet rendabel, maar bij dure geneesmiddelen levert dit systeem veel meer op dan het kost."

In totaal besteden we in Nederland jaarlijks 5 miljard euro per jaar aan medicijnen.