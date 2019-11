Hoe zuivel, gelijkheid en vergrijzing onze lengte verklaren

De verhoudingen waren vroeger wel anders, vertelt Stulp. "Het is bizar hoeveel we gegroeid zijn. We waren 150 jaar geleden ongeveer het kleinste volk van Europa." Een studie concludeerde dat Nederlandse mannen tussen 1914 en 2014 groeide van gemiddeld 169 centimeter tot 182,5 centimeter.

De toegenomen welvaart in combinatie met de juist afgenomen ongelijkheid waren volgens Stulp de belangrijkste groeifactoren. "Want in een gelijke maatschappij stijgen de gemiddelden. Dat is hier nog belangrijker geweest dan de zuivel." Want ja, onze cultuur van melk- en kaasconsumptie heeft volgens wetenschappers zeker bijgedragen aan onze lengte.

Onze genen spelen ook een rol. Stulp vergeleek lengtegegevens van ruim 94.000 Nederlanders die kinderen kregen tussen 1935 en 1967. Daaruit bleek dat de langste ouders ook de meeste kinderen kregen. En die genen worden dan weer doorgegeven aan de volgende generatie.

Desondanks zijn de sociaaleconomische en culturele factoren het belangrijkst volgens Stulp. "We weten dat die genetische effecten minimaal zijn in vergelijking met de omgevingseffecten."